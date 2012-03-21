T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris'te Endonezya elçiliğinde patlama meydana geldi

Bakan, patlamada elçilik binasının camlarının kırıldığını, ölü ya da yaralının ise bulunmadığını belirtti

21 Mart 2012 11:36

 

 
 
T24 - Fransa'nın başkenti Paris'te Endonezya büyükelçiliği önünde bir patlama meydana geldi. Patlamada elçilik binası hasar gördü.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; Endonezya Yüksek Politika ve Güvenlik Bakanı Djoko Suyanto, Paris'teki Endonezya büyükelçiliği önünde patlama meydana geldiğini söyledi.
 
Bakan, patlamada elçilik binasının camlarının kırıldığını, ölü ya da yaralının ise bulunmadığını belirtti. Bakan Suyanto, bombalı saldırıda nerenin hedef alındığını henüz bilmediklerini açıkladı.
 
Paris'teki Endonezya büyükelçiliği önündeki patlamanın yerel saatle 5.20'de meydana geldiği belirtildi.
 
 

ETİKETLER

Endonezyapatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24