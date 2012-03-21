Paris'te Endonezya elçiliğinde patlama meydana geldi

T24 - Fransa'nın başkenti Paris'te Endonezya büyükelçiliği önünde bir patlama meydana geldi. Patlamada elçilik binası hasar gördü.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Endonezya Yüksek Politika ve Güvenlik Bakanı Djoko Suyanto, Paris'teki Endonezya büyükelçiliği önünde patlama meydana geldiğini söyledi.

Bakan, patlamada elçilik binasının camlarının kırıldığını, ölü ya da yaralının ise bulunmadığını belirtti. Bakan Suyanto, bombalı saldırıda nerenin hedef alındığını henüz bilmediklerini açıkladı.

Paris'teki Endonezya büyükelçiliği önündeki patlamanın yerel saatle 5.20'de meydana geldiği belirtildi.