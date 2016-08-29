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BBC Türkçe

Paris'te bir restorant müşteriyi 'Müslüman olduğu için kabul etmedi'

Fransa\'nın başkenti Paris\'te bir restorant sahibinin \'tüm Müslümanlar teröristtir\' derken görüntülendiği bir videoda başörtülü müşterileri kabul etmemesi, ülke genelinde protesto çağrılarına yol açtı.

29 Ağustos 2016 05:36

Fransa'nın başkenti Paris'te bir restorant sahibinin 'tüm Müslümanlar teröristtir' derken görüntülendiği bir videoda başörtülü müşterileri kabul etmemesi, ülke genelinde protesto çağrılarına yol açtı.

Sosyal medyada yüzlerce kii tarafından paylaşılan videoda restorant sahibi olduğu ifade edilen bir kişi başörtülü iki kadına "Teröristlerin hepsi Müslüman. Tüm Müslümanlar da terörist" dediği görülüyor.

Cumartesi gecesi yaşanan olayın Tremblay-en-France bölgesinde meydana geldiği belirtiliyor.

Pazar günü restorant önünde protestolar düzenlenirken, restorant sahibi de dışarı çıkarak göstericilerden özür diledi.

Restorant sahibi, 'Burkini' olarak da adlandırılan ltesettür mayolar çevresinde devam eden tartışmalar nedeniyle tepkisinin aşırı kaçtığını ifade etti.

Restorant sahibi ayrıca bir arkadaşını Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen saldırılar sırasında Bataclan konser salonunda kaybettiği için aşırı tepki gösterdiğini de söyledi.

La Parisien gazetesine bilgi veren savcılık, ırkçı ayrımcılık suçlamasıyla bir soruşturmanın başlatıldığını belirtiyor.

Pazar günü restorant sahibi ile protestocular arasında yaşanan tartışmalar, La Parisien gazetesinin bir muhabiri tarafından da fotoğraflandı:

Restorantın içinde çekilen videoda yaşananların gizlice kaydedildiği anlaşılıyor.

Restorant sahibiyle tartışan kadınlardan birisi "Bir ırkçının restorantında yemek istemiyoruz" diyor.

Restorant sahibiyse "Irkçılar insan öldürmez. Sizin gibileri mekanımda istemiyorum. Nokta." diyerek yanıt veriyor.

Hükümet, kamuya bağlı ırkçılıkla mücadele birimi Dilcra'ya konuyu soruşturması yönünde talimat verdi ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak niteledi.

Cuma günü Fransa'da çıkan bir mahkeme kararı, büyük tartışmalara neden olan burkini yasaklarını kaldırmıştı.

Ancak bazı yerel idareler, burkini yasağını uygulama konusunda ısrarcı.

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