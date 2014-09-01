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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te bina çöktü

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Rosny-sous-Bois'da 4 katlı bir bina çöktü. Gaz sızıntısının neden olduğu sanılan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi can verdi.

01 Eylül 2014 15:56


Olayda 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Arama ve kurtarma ekipleri pazar günü çöken binada çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak 80 yaşındaki bir kadının cesedine ulaştı. Bodrum katında yaşayan 50 yaşındaki bir kişiden de umut kesildi.

Binanın ayakta kalan bazı kısımları çökme tehdidinden ötürü arama-kurtarma çalışmaları zorlukla ilerliyor. İtfaiye sözcüsü, göçme tehdidinden dolayı çalışmaların ağırlıkla iş makineleriyle yürütüldüğünü söyledi.

Yetkililer gaz kaçağı ihtimali üzerinde duruyor. İtfaiye ve bölge sakinlerine göre, kaza öncesi bina yakınlarında doğalgaz ve elektrik şebekesi çalışması yapıldı. Gaz Kurumu (GRDF) yetkilileri, kaza öncesi kendilerine muhtemel gaz kaçağı konusunda bir duyum ulaşmadığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaParisRosny-sous-BoisKurumuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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