Paris'te bina çöktü



Olayda 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Arama ve kurtarma ekipleri pazar günü çöken binada çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak 80 yaşındaki bir kadının cesedine ulaştı. Bodrum katında yaşayan 50 yaşındaki bir kişiden de umut kesildi.

Binanın ayakta kalan bazı kısımları çökme tehdidinden ötürü arama-kurtarma çalışmaları zorlukla ilerliyor. İtfaiye sözcüsü, göçme tehdidinden dolayı çalışmaların ağırlıkla iş makineleriyle yürütüldüğünü söyledi.

Yetkililer gaz kaçağı ihtimali üzerinde duruyor. İtfaiye ve bölge sakinlerine göre, kaza öncesi bina yakınlarında doğalgaz ve elektrik şebekesi çalışması yapıldı. Gaz Kurumu (GRDF) yetkilileri, kaza öncesi kendilerine muhtemel gaz kaçağı konusunda bir duyum ulaşmadığını açıkladı.