Paris'te bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin öldüğü dört kişinin de yaralı olduğu kaydedildi. Polis tarafından vurulan saldırganın öldüğü bildirildi. IŞİD saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.

Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmezken, Paris Savcısının olay yerine gittiği ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.