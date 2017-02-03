Paris'te bıçaklı saldırgana ateş açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir askerin kendisine bıçakla saldırıdan bir kişiye ateş açtığı bildirildi. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi yakınlarında cuma günü meydana gelen olayda, askerin hafif, saldırganın ise ağır yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından Savcılık’tan yapılan açıklamada, terör saldırısı olasılığı bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, saldırganın tehditlerde bulunarak, "Allahu Ekber” diye bağırdığını söyledi. Cadot, saldırganın iki tane sırt çantasının olduğunu, ancak içinde patlayacı madde bulunmadığını belirterek, saldırganın üzerinde bir silah daha bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "kamunun güvenliği açısından ciddi bir olayın” yaşandığı ifade edildi.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin polis yetkililerinden aldığı bilgiye göre, müzenin çevresi polis tarafından güvenlik kordonu ile çevrildi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan müze yetkilileriyse Louvre Müzesi'nin bu olayın ardından kapatıldığını ve olay sırasında binada bulunan ziyaretçilerin dışarıya çıkmasına izin verilmediğini belirtti.

Paris'te özellikle Louvre Müzesi gibi turistlerin yoğun olduğu yerlerde, olası saldırı tehdidine karşı askerler devriye geziyor. 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarından beri Fransa'da OHAL uygulanıyor.

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dpa/AFP, JD/GA