Paris'te bıçaklı bir kişi gözaltına alındı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde, olası saldırılara karşı alarm durumunda olan güvenlik güçleri, başkent Paris'in kuzeyindeki Gare du Nord tren istasyonunda, kendilerine doğru yaklaşan bıçaklı bir kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'da Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde, başkent Paris'in kuzeyindeki Gare du Nord tren istasyonunda bıçaklı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

BFMTV televizyon kanalı, şüphelinin istasyondaki polis görevlilerine yaklaştığı sırada yakalandığını belirtti.

​Gözaltı olayının istasyonda bekleyen yolcular arasında paniğe yol açtığını bildiren BFMTV, polisin bu nedenle bölgeyi kordon altına almak zorunda kaldığını ifade etti.