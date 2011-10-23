-Paris'te "çikolata tadında" defile PARİS (A.A) - 23.10.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'teki 17. uluslararası çikolata fuarında, bu yıl bir ilke imza atılarak, çikolatadan yapılmış değişik kıyafetler tanıtılıyor. Defile, özellikle fuarı ziyaret eden kadınların büyük ilgisini çekiyor. Çikolatadan yapılmış mücevherlerin ve şekersiz üretilen çikolataların sergilendiği standartlar, davetlilerin özellikle ziyaret etmeden fuardan ayrılmadığı bölümler arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük çikolata fuarında, siyah çikolatanın ana ham maddesi olan kakaoyu üreten Brezilya, Meksika, Kolombiya gibi ülkelerin sergiledikleri halk dansları da birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Paris'in "Porte de Versailles" sergi salonlarında Perşembe günü başlayan ve Pazartesi akşamı sona erecek fuarda, başkentin önemli turistik simgeleri Eyfel Kulesi, Zafer Anıtı (arc de triomphe) gibi mekanlarının yanı sıra çikolatadan yapılmış değişik hayvan figürleri de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Çikolatayla vücut masajı yapıldığı stant da ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Fuara dünyanın dört bir yanından 400'ü aşkın çikolata uzmanı katılıyor.