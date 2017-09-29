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Dünya

Paris'te 1 Ekim hava kirliliğini önlemek için 'arabasız gün' ilan edildi

İzinli araçlar da sadece 30 kilometre hız yapabilecek

29 Eylül 2017 19:39

Fransa'da Paris Belediyesinin hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde 1 Ekim'de ilk kez kent merkezinin tamamında "arabasız gün" ilan edildi.

Bu kapsamda belediyenin izin verdiği ve kamu hizmeti yapan araçlar haricinde Paris'te 1 Ekim Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında trafik akışı olmayacak.

İzinli araçlar da sadece 30 kilometre hız yapabilecek.

Belediye daha önce çeşitli defalar Champs-Elysees Caddesi'ni araç trafiğine kapatmıştı ancak bu pazar ilk kez Paris'in kent merkezinin tümünde bu uygulama yapılmış olacak.

Paris İklim Antlaşması'nın bayraktarlığını yapan belediyenin aldığı bazı önlemler şehirde hava kirliliğinin önemli oranda azalmasını sağlamıştı.

Hava kirliliği gözlemevi Airparif'in 2016 yılı için yayımladığı son raporda, Paris'te kalp ve solunum rahatsızlıklarına neden olan PM10 partiküllerinin havadaki oranının 2015'e göre 2016'da yüzde 40 oranında düştüğünü bildirmişti. 

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