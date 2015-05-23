Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde grev

Paris’in simgesi Eyfel Kulesi çalışanları, kule çevresinde sayıları gün geçtikçe artan ve zaman zaman kule çalışanlarını da tehdit eden yankesiciler ve dolandırıcılarla ilgili olarak önlem alınması talebiyle greve gitti. Grev, kulenin işletmeciliğini yürüten şirketin güvenlik önlemlerini artıracağını açıklamasının ardından akşam saatlerinde sona erdi.

Kulenin çevresindeki yankesicilerin bariyerleri aşarak kuleye tırmandığını belirten işçiler, enellikle 4-5 kişilik çeteler halinde çalıştıklarını, zaman zaman bu çetelerin büyüklüğünün 30 kişiye kadar belirtti.

Yankesiciler ve güvenlik görevlileri arasındaki mücadeleyi "kedi fare oyunu"na benzeten çalışanlar, çeteler arasında kavgalar da çıktığını ve kendilerinin de zaman zaman çetelerin tehditlerine maruz kaldıklarını ifade etti.

Kulenin işletmeciliğini yürüten şirket de çalışanların güvenliğini sağlamak için polisle birlikte çalışma yaptıklarını ancak bu durum nedeniyle “ziyaretçiler cezalandırıldığı için üzgün olduklarını” açıkladı.

Bugünkü grev, Eyfel tarihinde bir ilk değil. Kule, 2013 yılında da çalışanların çalışma koşullarını protesto ederek greve gitmesi sonucunda 2 gün kapalı kalmıştı.