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Dünya

Paris'in merkezinde silah sesleri; polis alarm verdi

Notre Dame Katedrali'nde polise baltayla saldıran bir kişi polis tarafından vuruldu

06 Haziran 2017 20:47

Paris'in ünlü Notre Dame Katedrali yakınlarında bir polise çekiçle saldırı düzenlendi. Başından hafif yaralanan polisin durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan, başka bir polis tarafından bacağından vuruldu.

Olay yerinde bulunanlar, güvenlik önlemi olarak Notre Dame Katedrali içine alınarak elleri havaya kaldırmış halde uzun süre bekletildi.

Bölge güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yüzlerce polis olay yerine sevk edildi.

Olay sonrası polis Notre Dame Katedrali’ni geçici olarak kapattı. Katedral çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

900 kişi katedralde mahsur kaldı

Olay sonrası yaklaşık 900 kişi katedralde mahsur kaldı. Polis, içerdeki ziyaretçilere sakin olmalarını ve oturmalarını telkin etti. İçerde de saldırganla bağlantılı kişi ya da kişiler olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, katedral içinde bekleyen herkese şüpheli muamelesi yaptı.

Terörle mücadele savcılığı soruşturma başlattı

 

Bu arada Paris Terörle Mücadele Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Paris Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Durum kontrol altına alındı. Bir polis yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirilip hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca olay sırasında katedralin içerisinde kalanların da kimlik kontrolünden sonra dışarı çıkmalarına müsaade edileceği kaydedildi.

Le Figaro: Saldırgan cezayir asıllı

Le Figaro’da yer alan haberde saldırıyı Val d’Oise’da oturan Cezayir asıllı bir kişinin gerçekleştirdiği bildirildi.

BFM TV’de saldırganın “Suriye için” diye bağırdığı iddia edildi. (DHA)

 

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