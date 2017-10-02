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Dünya

Paris'e bugün araç girmedi

Daha önce Champs-Elysees Caddesi'ni araç trafiğine kapatan belediye, bu pazar ilk kez Paris kent merkezinin tümünde bu uygulamayı hayata geçirdi

02 Ekim 2017 01:23

Fransa'da başkent Paris'te hava kirliliğini önleme çalışmaları çerçevesinde bugün ilk kez kent merkezinin tamamı araç trafiğine kapatıldı.

Bu kapsamda belediyenin izin verdiği ve kamu hizmeti yapan araçlar haricinde Paris'te 11.00-18.00 saatleri arasında trafik akışı olmadı.  İzinli araçlar da maksimum 30 kilometre hız yapabildi.

Daha önce Champs-Elysees Caddesi'ni araç trafiğine kapatan belediye, bu pazar ilk kez Paris kent merkezinin tümünde bu uygulamayı hayata geçirdi.

Uygulamayla yayalar ve bisiklet sürücüleri ilk kez Paris'in bütün caddelerinde rahatça gezebilme imkanı buldu.

Paris İklim Antlaşması'nın bayraktarlığını yapan belediyenin aldığı bazı önlemler şehirde hava kirliliğinin önemli oranda azalmasını sağladı.

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