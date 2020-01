Paris ve Brüksel saldırganları, Danimarka’daki ‘şehitler sergisi’nde anılacak!

Danimarka’da ‘dünya tarihinde şehit olanlar’ temalı sergide, 22 Mart'ta Brüksel’i kana bulayan saldırıları düzenleyen İbrahim ve Halid el Bakraoui kardeşler ile Paris saldırganlarından Fuad Muhammed Aggad’ın da yer alacak olması tartışma yarattı.

Sputnik’in haberine göre, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenecek serginin organizatörü olan The Other Eye of The Tiger grubunun sözcüsü Ida Grarup Nielsen, “Sergimiz tarih boyunca ‘şehitlik’ kavramını olabildiğince farklı bakış açılarından tanımlamayı amaçlıyor” dedi.

Sergi kitapçığında, Brüksel ve Paris katliamlarını düzenleyen teröristlerin kim oldukları ve neden saldırı düzenledikleriyle ilgili olarak ‘kendi bakış açılarına göre’ bilgilerin de yer alacağı belirtildi.

"Terörü teşvik eder"

Brüksel'de 32 kişinin öldüğü saldırıları düzenleyen Bakraoui kardeşler ile 13 Kasım'da 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris’teki katliamı düzenleyen isimlerden Aggad’ın görsellerinin yer alacağı sergide, teröristlerden birinin saldırılar sırasında kullanıldığı bir eldiven de ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Danimarka’daki bazı siyasi gruplar ve sivil toplum örgütleri ise, ‘terörü teşvik edeceği’ gerekçesiyle sergiye tepki gösterdi.

İktidar partisi Venstre milletvekili Diego Gugliotta, gelecek hafta başlaması beklenen sergiye polislerle birlikte gideceğini ve anayasada terörün teşvikini yasaklayan madde üzerinden serginin durdurulması için elinden geleni yapacağını söyledi. Gugliotta, “Sergiyi gezen biri radikalleşen insanları yakından tanıyarak terör eylemi düzenlemek için ilham alabilir” dedi.