Air France uçağında bulunan şüpheli cisim bomba değilmiş

Moritiyus Adaları-Paris seferini yapan Air France'a ait Boeing 777 tipi uçak, tuvalette şüpheli bir düzenek bulunmasının ardından Kenya'ya acil iniş yaptı. Uluslararası haber ajansları, düzeneğin bomba olduğu iddiasını paylaştı. Ancak Air France Genel Müdürü Frederic Gagey, uçağın tuvaletinde bulunan şüpheli paketin içinde zamanlayıcı ve kağıt çıktığını söyledi.

Fransız Havayolları Air France’ın Mauritius-Paris seferi sırasında bulunan şüpheli cismin bomba olmadığı açıklandı.

Aljazeera’nin haberine göre, Moritiyus Adaları-Paris seferini yapan uçak, tuvalette bulunan şüpheli bir düzenek nedeniyle, Kenya'nın en ikinci büyük şehri Mombasa'daki Uluslararası Moi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Mombasa polis sözcüsü Charles Ovino "Pilotlar, tuvalette fark edilen düzeneğin bomba olmasından şüphelendikleri için acil iniş isteğinde bulundu" dedi. Sözcü Tuvaleti kullanan bir yolcunun düzeneği fark etmesiyle uçakta bomba olduğuna dair ihbar yapıldığını belirtti.

Uzmanların incelediği düzeneğin bomba olduğu anlaşıldı. Kenya Havaalanları İdaresi de "Başkent Mombasa'daki Air France uçağında bomba bulduk, saldırıyı önledik" açıklamasını yaptı.

Air France Genel Müdürü Frederic Gagey, uçağın tuvaletinde bulunan şüpheli paketin içinde zamanlayıcı ve kağıt çıktığını söyledi.