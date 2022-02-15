Paris trafiğinde gürültüye karşı ses radarı dönemi başlıyor

Avrupa’nın en gürültülü şehirlerinden biri olduğu bilinen Fransa’nın başkenti Paris, gürültülü araçları tespit edecek ses radarı uygulamasına başlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Paris’te test aşamasında uygulanacak ses radarı, birkaç ay boyunca gürültüye sebep olan araçların doğru tespit edilip edilemeyeceğini kontrol edecek. 2022’nin sonunda ise yetkililerin resmi onayından geçecek.

Ses radarının resmi onay almasıyla, gürültüye sebep olan araç kullanıcılarına ceza kesilmesi planlanıyor.

Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre, Paris, Avrupa’nın en gürültülü şehirlerinden biri. Paris’te 5.5 milyon insanın 55 desibel ve üstü yol trafik sesine maruz kaldığı belirtilirken Londra’da bu sayı 2.6 milyon, Viyana’da 1.7 milyon olarak belirlendi.