Paris'teki bıçaklı saldırısının şüphelisi: Hedefim Charlie Hebdo'ydu

2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te saldırıya uğrayan Charlie Hebdo mizah dergisinin eski binası önünde cuma günü iki kişiyi yaralamaktan göz altına alınan şüpheli hedefinin dergi olduğunu söyledi.

Euronews'in haberine göre; soruşturmaya yakın bir kaynak, Hassan A. isimli 18 yaşındaki şüphelinin "Charlie Hebdo'da yeniden yayınlanan karikatürler sebebi ile saldırıyı gerçekleştirdiğini" itiraf ettiğini aktardı. Aynı kaynak Pakistan asıllı şüphelinin sorgusu sırasında mizah dergisinin hala eski adresinde olduğunu sanarak saldırıyı o bölgede gerçekleştirdiğini söylediğini ifade etti.

Charlie Hebdo dergisi 2015 yılında uğradığı saldırının davasının görüşülmeye başladığı 2 Eylül tarihinde, beş yıl önce hedef olmasına sebep olan Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımladı.

Dergi karikatürleri tekrar yayımlaması sonrası tekrar tehditlerin hedefi oldu. Bunun üzerine Fransa'da 100'den fazla basın kuruluşu Charlie Hebdo'ya destek için "Özgürlük sadece onu kullanmadığımız zaman aşınır" başlığı ile bu hafta başında Fransa halkına seslenen bir basın özgürlüğü mektubu yayımladı.

Cuma günü ise palalı bir saldırgan Charlie Hebdo'nun 11. Paris'teki eski binası önünde sigara içen Premieres Lignes çalışanı iki gazeteciyi hedef aldı. Şirketin prodüksiyon işlerinde çalışan gazetecilerden birisi saldırıda ağır yaralandı. Haber ajansı ve film şirketi olan Premieres Lignes 2015 yılında da aynı binada idi.

Fransa Terörle Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 9 kişi göz altına alındı. Saldırıdan kısa süre sonra yakalanan Hassan A.'nın daha önce radikalleşme sebebi ile fişlenmediği ve biraz Fransızca konuşabildiği belirtildi.

Saldırı sonrası Charlie Hebdo dergisi yaptığı açıklamada "Fikirlerimizi ve değerlerimizi korumak için faşizmin her türüne karşı savaşmaya devam etmekten başka çaremiz yok" dedi. 2015'deki Charlie Hebdo saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti.