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Dünya

Paris'teki balmumu müzesi, Putin'in heykelini kaldırdı

Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi

Fotoğraf: Twitter

03 Mart 2022 16:39

Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzede sergilenen balmumu heykelini kaldırdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına kamuoyunun tepkisi sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in balmumu heykelinin kaldırıldığını açıkladı.

Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi.

Grevin Müzesi yönetimi, kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirterek, “Belki de kahramanca tepki veren Devlet Başkanı Zelenskiy onun yerini alacak” ifadelerini kullandı. (İHA) 

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