Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasında çatışma

Fransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs kutlamalarında, polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis kaynaklarının Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre 17 kişi gözaltına alındı. AFP haber ajansı ise gözaltı sayısının Paris'te 34 olduğunu duyurdu. Çatışmalarda bazı göstericiler bankaların camlarını kırarken, AFP bir polisin de yaralandığını belirtti.

Pek çok şehirde gösteriler barışçıl bir biçimde geçse de, Lyon'da da polis, havai fişek attıkları gerekçesiyle 200 kişilik bir grubu dağıtmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Paris ve Lyon haricinde, Nantes, Lille ve Toulouse da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında düzenlenen yaklaşık 300 civarındaki gösteriye Covid-19 salgınına rağmen binlerce insan katıldı.

Sosyal ve ekonomik adalet taleplerini dile getiren göstericiler, hükümetin işsizlik yardımlarını değiştirme planlarını protesto etti.

Paris'teki gösterilere sendikalar, Sarı Yelekliler ve pandemi sırasında kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden işçiler katıldı.

Göstericilerin büyük çoğunluğu Covid-19'a karşı koruyucu maske takarken, taşınan dövizlerin bazılarında, "Hayatta kalmak değil, yaşamak istiyoruz" yazdı.

İşçi sendikası CGT'nin başkanı Philippe Martinez, Reuters'a yaptığı açıklamada, hükümetin yeni işsizlik ödemesi planlarına, "Parası olanın daha fazla, parası az olanın da daha az para alacağı" gerekçesiyle karşı çıktıklarını söyledi.

Gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakibi olacak sol lider Jean-Luc Melenchon ve aşırı sağ lider Marine Le Pen de 1 Mayıs etkinliklerine katıldı.

Kutlamalara Lille'de katılan ve yaptığı konuşmasında işçi sınıfının işsizlik korkusundan kurtulmasını dileyen Melenchon, bir sonraki 1 Mayıs'a Cumhurbaşkanı olarak katılmayı umduğunu söyledi.