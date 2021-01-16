Paris'te yeni güvenlik yasasına karşı protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te "polislere ait görüntülerin paylaşımını suç sayan" ve ulusal meclisten geçtikten sonra tepkiler nedeniyle askıya alınan "güvenlik yasası" binlerce kişinin katılımıyla yeniden protesto edildi.

Fransız medyası çıkan olaylarda en az 80 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından ilk kez geçtiğimiz kasım ayında meclise sunulan söz konusu güvenlik yasasının özellikle 24. maddesi, "polis şiddetini artırma ve basın özgürlüğünü kısıtlama" gibi nedenlere yol açacağı gerekçesiyle uzun süredir eleştiriliyordu.

Başkent Paris'te toplanan binlerce gösterici Daumesnil Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na yürüyerek "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Polis devleti gösteri yapmamızı engelleyemez" sloganları attı.

Daha sonra gösteri alanında konser vermek isteyen gruba müdahale den polis ekipleri göstericilerin ekipmanlarına el koyarken, güvenlik güçleri kendilerine kar topu fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Ligi gibi sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde ülke genelinde 80'den fazla gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Tepki çeken yasa tasarısı, polis şiddeti, son aylarda yükselen terör korkusu ve Covid-19 salgını Fransa'da sokaklarda gerilimli günlerin başlamasına neden oldu. "Özgürlük yürüyüşü" adı verilen protestolar, Fransa'da hükûmetin küresel güvenlik yasa tasarısı kapsamında polis ve jandarmaların fotoğraf ya da videolarını paylaşmayı yasaklayan 24. madde basın özgürlüğünün bir ihlâli olarak görülüyor. Hükûmet maddede değişikliğe gideceğini söylese de Birleşmiş Milletler bütün yasa tasarısında sorunlar olduğunu söylüyor.