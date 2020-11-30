Paris'te siyah müzik yapımcısına şiddet uygulayan polis memurları hakkında soruşturma başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te siyah müzik yapımcısı Michel Zecler'e şiddet uyguladığı tespit edilen dört polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kamera kayıtlarına göre Zecler'e stüdyosunun önünde şiddet uygulayan, iddialara göre de ırkçı hakaretlerde bulunan dört polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Zecler'e şiddet uygulanan görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 3 polis memuru, Fransa'da cezadan önceki son adım olan "gözetim altına" alınmıştı. Polis memurlarından ikisi gözaltında tutulurken ikisi şartlı tahliye edildi.

Polisler, Zecler'i maske takmadığı için uyardıklarını, çantasında esrar tespit ettiklerini söyledi. Panikle şiddete başvurduklarını savunan polisler, ırkçı hakarette bulunduklarını reddetti.

Zecler'in şiddet gördüğü anların kamera kayıtları sayesinde ortaya çıkmasının ardından Fransa'da gündeme gelen küresel güvenlik yasa tasarısını yeniden tartışıldı. Zecler, yasa hayata geçseydi polislerin yargılanmayacağını hatta kendisinin hapiste olacağını söyledi.

Geçen hafta parlamentonun alt kanadından geçen yasa tasarısı, senato onayı bekliyor. Yasa tasarısının 24. maddesi, görev başındaki polislerin fotoğraflarının ya da videolarının çekilip yayımlanmasını "fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine zarar verdiği" gerekçesiyle suç sayılmasını öngörüyor.

Yasa geçerse görev başındaki polislerin görüntülerini çeken ve yayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı ve 45 bin Euro ceza ödeyeceği de tasarıda yer alıyor.