Paris'te polis ve itfaiyeciler çatıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Polisle karşı karşıya gelen göstericilere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'nın çeşitli kentlerinden Paris'e gelen itfaiyeciler, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan atarken, itfaiyeciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden, itfaiyecilerin asker statüsünde oldukları için gösteriye katılmalarının yasak olduğunu açıkladı.



