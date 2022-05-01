Paris’te olaylı 1 Mayıs kutlaması

Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sokağa inerken, polis ve bazı gruplar arasında arbede yaşandı.

Paris’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa indi. Başkentteki La Republique Meydanı’nda (Cumhuriyet Meydanı) bir araya gelen göstericiler, Place de la Nation Meydanı’na (Ulus Meydanı) yürüdü.

Sakin başlayan 1 Mayıs kutlamalarında bazı gruplar ve polis arasında çatışmalar yaşandı. “Kara Blok” isimli grup, ile polis arasında tansiyon yükseldi. Polis, gruplara göz yaşarıcı gaz ile müdahale ederken birçok iş yeri kepenk indirmek zorunda kaldı.

Göstericiler, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederek, "Artrit öncesi emeklilik", "60 yaşında emeklilik, fiyatları dondur" ve "Macron, çık dışarı" yazılı pankartlar taşıdı.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Başkanı Philippe Martinez mitinglerden önce basına verdiği demeçte, "Bu 1 Mayıs için seferberlik ne kadar güçlü olursa, hükümetin politikaları üzerinde o kadar baskı uygulayabiliriz" ifadelerini kullanarak, "Hükümet, ücretleri artırarak satın alma gücü sorununu çözmeli" dedi.

Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. Polis, yaralı ve gözaltı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.