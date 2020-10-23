"Paris'te öğretmen Samuel Paty'i başını keserek öldüren saldırgan Suriye'de bir savaşçıyla iletişim hâlindeymiş"

Fransa'da öğretmen Samuel Paty'nin derste öğrencilerine gösterdiği Hz. Muhammed karikatüründen sonra başı kesilerek öldürülmesinin ardından soruşturma sürüyor. Paty'i öldüren 18 yaşındaki saldırganın Suriye'de bir savaşçıyla daha önce iletişim kurduğu öğrenildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, tarih öğretmeni Samuel Paty cinayetine dair soruşturma sürüyor. Saldırıya dair yürütülen terör soruşturmasında 18 yaşındaki saldırgan Abdullakh Anzorov'a yardım ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Terörle mücadele yetkilileri çocukken ailesiyle birlikte Rusya'dan Fransa'ya taşınan Anzorov'un Suriye'de bir savaşçıyla iletişim hâlinde olduğunu tespit etti. Rusça konuşabildiği bilinen savaşçının kimliği henüz tespit edilemedi.

Fransa'da yaşanan öğretmen cinayetinden bu yana radikal islamla mücadele adına daha sıkı önlemlerin atılacağı belirtiliyor.