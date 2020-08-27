Paris'te maske takma zorunluluğu geliyor, Almanya cezaları artırıyor

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgası endişesi sürerken, Fransa Başbakanı Jean Castex, halihazırda "kırmızı bölgeler" arasında sayılan Paris'te maske takmanın zorunlu hale geleceğini söyledi. Şehrin bazı bölgelerinde ve caddelerinde uygulanan maske takma kuralı, tüm şehir için geçerli olacak.

Bu hafta ülkenin güneyindeki Marsilya'da da maske takma zorunluluğu getirilmişti. Şehirde, okula giden öğrencilere ve devlet yardımı alanlara 500 bin ücretsiz maske dağıtılacak.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da Eylül ayında koronavirüs testlerinin haftada 1 milyona ulaşacağı sözünü verdi. Böylece sağlık çalışanlarının gerekli gördüğü kişilerin yanı sıra testi yaptırmak isteyenler de yaptırabilecek.

Almanya'da kısıtlamalar ve cezalar artıyor

Almanya'da da vaka sayıları artışta. Bu sebeple hükümet, özel partilerin en fazla 25 kişiyle sınırlandırılmasını planlıyor. Ekim ayı sonuna kadar yasaklanan geniş katılımlı etkinliklerin de yıl sonuna kadar yasaklanacağı belirtiliyor.

Alman basınına göre maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerde kurala uymayanlara da 50 Euro'luk bir ceza uygulanacak. Vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde bu kurallar için istisnalar olabilecek.

Maske takmamanın cezası her eyalette değişiyor. Örneğin Hamburg'da ceza 40 Euro. Merkel, 16 eyalet lideriyle bugün yapacağı toplantıda 50 Euro'luk cezayı ülke çapında uygulamayı görüşecek.