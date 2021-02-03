Paris'te kamyonet kalabalığa daldı; bir kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

Kamyonda Tunus asıllı bir Fransız vatandaşına ait kimlik çıktı

Yerel Nice Matin gazetesi ise polisin etkisiz hale getirdiği saldırganın 31 yaşında ve Tunus kökenli olduğunu yazdı. Gazete, saldırganın Nice kentinde yaşadığını belirtti.

AFP haber ajansı, ölü sayısının 84 olduğunu duyurmuştu. Korkunç olayda 18’inin durumu kritik 50 kişinin yaralandığını bildirildi. (İHA)