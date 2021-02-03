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Dünya

Paris'te kamyonet kalabalığa daldı; bir kişi hayatını kaybetti

03 Şubat 2021 22:52

Fransa'nın basketi Paris'te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ParisFransakamyonet
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