Paris'te ırkçılıkla suçlandıkları için tepki gösteren polis memurları eylem yaptı

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Fransa'nın başkenti Paris'te bazı polis memurları İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polislerin gözaltı sırasında şüphelinin boynunun kavranması tekniğinin bırakılması kararı ve ırkçılık suçlamasıyla karşılaşan polislerin görevden uzaklaştırılacağını söylemesini protesto etmek için sokağa çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Paris'de Étoile Meydanı'nda toplanan polis memurları, İçişleri Bakanı Castaner'in açıklamalarına tepki gösterdi. Polis memurları tepkilerini gösterirken sembolik olarak kelepçelerini yere attı ve Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i söyledi.

Castaner'in pazartesi yaptığı konuşma polis memurlarının tepkisini çekti. Memurlar, yetkililerin kendilerine "ırkçı" yaftası yapıştırdığını söyledi. Protestoya katılan polisler "Polis yoksa huzur da yok" pankartı taşıdı.