Paris'te eski Charlie Hebdo ofisi yakınında bıçaklı saldırı!

Fransa'nın başkenti Paris'te hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun eski ofisinin yakınında bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Fransa Başbakanı Jean Castex'in duyurduğu, Paris'te yaşanan saldırıda 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar 4 kişiyi bıçaklayıp kaçtı.

Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırının gerçekleştiği bölge etrafında güvenlik koridoru oluşturdu. Saldırganların kaçtığı belirtildi.

Kaçan saldırganlara dair arayış sürerken polis, kıyafetlerinde kan bulunan ve kaçtığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Başbakan Castex, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Charlie Hebdo dergisinin eski yerinin yakınında bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Darmanin ile son durum hakkında görüşme yapmak için Beauvau meydanına gidiyorum" yazdı.

Ayrıntılar geliyor...

Ne olmuştu?

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, 5 yıl önce yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin ardından saldırıya uğramış ve 12 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin dava bu ay görülmeye başlamıştı. Charlie Hebdo, davanın başlayacağı günden önce özel bir sayı yayımlayarak 5 yıl önceki karikatürleri yeniden yayımlamıştı.

Fransa medyası, Charlie Hebdo'nun özel sayıdan bu yana ölüm tehditleri aldığını belirterek, ifade özgürlüğünü savunmak için kampanya başlatmıştı.