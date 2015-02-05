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Dünya

Paris sokaklarında aksiyon filmi sahnelerinin çekimi yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda silahlı çatışma ve takip içeren film sahnelerinin çekilmesi yasaklandı

05 Şubat 2015 22:03

Paris Valiliği, üniformalı polis ve jandarma rollerinin bulunduğu, sokaklarda silahlı çatışma ve takip içeren film sahnelerinin çekilmesine yasak getirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü’nde film çekimlerine izin veren dairede görevli Komiser Sylvie Barnaud, basına yaptığı açıklamada, son yaşanan terör saldırılarının ardından, Paris Valiliğince geçici olarak tedbir kararı alındığını söyledi.

Polisiye filmler için sokaklardaki trafiğin kesilmesi ile ilgili uygulamaya da başkentte terör alarmı kaldırılıncaya kadar geçici olarak yasak getirildiğini, kararın ardından en az 4 filmin dış mekan çekimlerine izin verilmediğini söyledi.

Fransa’da her yıl yerli ve yabancı 900 civarında uzun metrajlı film çekiliyor.

Paris’te 7 Ocak'ta Charlie Hebdo dergisine saldırıyla başlayan ve 3 gün devam eden 3 ayrı terör saldırısında toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, polis operasyonlarında 3 saldırgan ölü olarak ele geçirilmişti.

 

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