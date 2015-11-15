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Dünya

Paris savcısı, saldırganlardan birisinin kimliğini açıkladı

Saldırganın 2010 senesinde radikalleştiğini açıklandı

15 Kasım 2015 11:40

Fransa’nın başkenti Paris’i kana bulayan saldırganlarından birinin kimliği açıklandı. Bataclan konser salonunda intihar saldırısı gerçekleştiren üç saldırgandan birinin Paris doğumlu 29 yaşındaki Ömer İsmail Mostefai olduğu bildirildi.

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre, konser salonunda 89 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırılarını gerçekleştirenden biri olan Mustafai’nin kimliğinin parmak izinden tespit edildi.

Paris’in yoksul banliyösü Courcouronnes’da doğan Mustafai’nin önceden sabıkası bulunuyor.

Paris savcısı Francois Molins, 21 Kasım 1985 doğumlu olan Mustafai’nin 2010 senesinde radikalleştiğini açıkladı.

 

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