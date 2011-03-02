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PARİS SAVCILIĞI: ''MODACI GALLİANO YARGILANACAK'' PARİS (A.A)

02 Mart 2011 22:40

-PARİS SAVCILIĞI: ''MODACI GALLİANO YARGILANACAK'' PARİS (A.A) - 02.03.2011 - Paris Savcılığı, Alman diktatör Adolf Hitler'i öven İngiliz tasarımcı John Galliano'nun ırkçı hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılanmasına karar verildiğini bildirdi. Savcılık bürosundan yapılan açıklamada, yargılamanın bu yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceği, suçlu bulunması durumunda Galliano'nun 6 ay hapis ve 22 bin 500 avro para cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Galliano, Hitler'i öven açıklaması internette yayımlandıktan sonra bugün avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, şoke edici davranışından ötürü özür dilemişti. Fransız moda evi Christian Dior'un da işine son verdiği Galliano, kendisine yönelik iddiaları tamamen reddettiğini belirterek, polis soruşturmasında tam iş birliği yaptığını vurgulamıştı.

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