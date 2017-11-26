Paris saldırısının keşifçisine yardımdan yeniden yargılanıyorlar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, 2015 yılındaki Paris saldırısının keşifçisi olduğu iddiasıyla yakalanan DEAŞ militanı Ahmet Dahmani\'ye pasaport getirdikleri öne sürülen Suriyeli Muhammet Verdo Dibo ile Ahmet Tahir, haklarında verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanıyor.

Paris\'te, 2015 yılının Kasım ayında meydana gelen saldırıların keşifçisi olduğu iddiasıyla Antalya\'da yapılan G20 Liderler Zirvesi\'nin yapıldığı 16 Kasım\'da, Manavgat\'ta yakalanan Fas uyruklu Belçika vatandaşı DEAŞ militanı Ahmet Dahmani ile onun Suriye\'ye kaçmasına yardım etmek için geldiği öne sürülen Ahmet Tahir ve Muhammet Verdo Dibo\'ya Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen 10\'ar yıl 9\'ar ay hapis cezası, az olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından sanıklar, yeniden yargılanmaya başladı. Geçen yılın Aralık ayında görülen mahkemede, DEAŞ militanı Ahmet Dahmani, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıl 9 ay hapisle cezalandırılırken, Muhammet Verdo Dibo ve Ahmet Tahir, \'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\' ve \'sahte pasaport temin etmek\' suçlarından 7\'şer yıl 10\'ar ay 28\'er gün hapse mahkum oldu.

Sanıkların yeniden yaptığı başvurunun ardından davaya bakan Yargıtay 6\'ncı Ceza Dairesi, Ahmet Dahmani\'ye verilen kararı onadı. Muhammet Verdo Dibo ve Ahmet Turgut\'un \'terör örgütü üyeliği\'nden 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanması gerektiği, ayrıca \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan ceza verilen Ahmet Tahir\'in durumunun açıklanması gerektiği belirtilerek, Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararı bozuldu.

Yargıtay tarafından verilen ikinci bozma kararının ardından tutuklu sanıklar Ahmet Turgut ve Muhammet Verdo Dibo\'nun dosyası yeniden görüşülmeye başlandı. Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Tahir ve Muhammet Verdo Dibo, İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve Arapça bilirkişi tercüman Recep Yıldız da yer aldı.

Türkçe bilmeyen sanıklara Arapça bilirkişi tercüman aracılığıyla Yargıtay\'ın bozma kararı okundu. Sanıklardan Muhammet Verdo Dibo, kendisinin sadece Ahmet Dahmani\'ye para karşılığında pasaport getirdiğini, Dahmani\'nin DEAŞ üyesi olduğunu bilmediğini iddia ederek, \"Ben, terör örgütü üyesi değilim. Diğer şahısların terörist olduğunu bilmiyordum, bilseydim yardım etmezdim. Zaten polis, beni yakaladığında iş birliği yaptım ve onlara Ahmet Dahmani\'nin adresini söyledim. 2 yıl 3 gündür tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum\" dedi.

Muhammet Verdo Dibo\'nun avukatı Ali Atilla da müvekkilinin DEAŞ\'la bir ilgisi olmadığını, hatta ÖSO içinde bulunan \'Sultan Murat Tugayları\'nda DEAŞ\'a karşı savaştığını ve bunun belgesinin dosyada olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Sanık Tahir de DEAŞ üyesi olmadığını, sadece taksi şoförü olduğunu söyledi. Turgut, kendisine yönelik herhangi bir delil olmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Tahir\'in avukatı Mehmet Emin Erdem, müvekkilinin terör örgütü üyesi olmadığını ve bunu belgeleyebileceklerini kaydederek, tahliyesini talep etti.

Duruşmada mütalaa veren savcı, her iki sanığın da Yargıtay 6\'ncı Ceza Dairesi\'nin bozma kararına göre, terör örgütü üyeliğinden, Ahmet Tahir\'in ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak amacıyla süre istedi. Duruşma, ertelendi.



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