Paris saldırısı zanlısı hakkında yeni iddia



Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Paris saldırıları zanlısı Salah Abdeslam'ın Brüksel'de de kanlı bir saldırı planladığını söyledi. Abdeslam'ın yakalandıktan sonra bu yönde ifade verdiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Reynders, "Brüksel'de yeni bir bir girişim başlatmaya hazırdı. Aramalar sırasında ele geçirilen birçok ağır silah ve bağlantılarıyla kurduğu yeni ağ, bu ifadenin doğru olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

Fransa iadesini istiyor

Aylardan beri polisin aradığı Abdeslam, cuma günü Brüksel'de düzenlenen bir baskında yakalanmıştı. Abdeslam, 130 kişinin öldüğü 13 Kasım saldırılarının baş zanlısı olarak kabul ediliyor. Belçika savcılığı Abdeslam hakkında soruşturma başlatırken Fransa da zanlının iadesini talep ediyor. Abdeslam'ın avukatı Fransa'ya iade talebine itiraz edeceklerini açıkladı. Abdeslam Brügge'de yüksek güvenlikli bir cezaevine konuldu.

Savcı Molins'in açıklaması

Fransız savcı François Molins, Abdeslam'ın Brüksel'de verdiği ifadesine dayanarak yaptığı açıklamada, zanlının 13 Kasım'daki saldırıda Fransa Stadyumu'nun (Stade de France) önünde kendini havaya uçurmayı planladığını belirtti. Stadyumda o sırada Fransa-Almanya maçı oynanıyordu. Abdeslam'ın "eylemden vazgeçtiği", daha sonra patlayıcı düzeneğini çöpe attığı kaydedildi. Fransız savcı Molins, 26 yaşındaki Abdeslam'ın ifadelerinin ihtiyatla incelenmesi gerektiğini söyledi. Abdeslam'ın avukatı Sven Mary ise "gizlilik gerektiren sırları açıkladığı" gerekçesiyle savcı Molins hakkında dava açacaklarını söyledi.

Abdeslam'ın ifadeleri

Kasım ayında düzenlenen saldırılarda bir futbol stadyumu, bir konser salonu ve barlar eş zamanlı olarak hedef alınmış, saldırılarda silahların yanı sıra el bombaları da kullanılmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Abdeslam'ın ifadeleri, IŞİD'in saldırıyı üstlendiği bildiride sözü edilen "10'uncu eylemci" olabileceğini ortaya koyuyor. Saldırılardan kısa süre sonra Paris polisi tarafından çöpte bulunan canlı bomba düzeneğinin Abdeslam'a ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Abdeslam'ın ağabeyi İbrahim Abdeslam 13 Kasım'da stadyumun önünde kendini havaya uçurmuştu. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Belçika ve Fransa tarafından yürütülen soruşturmanın 13 Kasım saldırılarına yaklaşık 30 kişinin katıldığını ortaya koyduğunu söyledi.