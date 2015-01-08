Paris saldırısı zanlılarının izi bulundu

Fransa'nın kuzeyindeki Villers-Cotterêt kasabasından bir benzinci zanlıları gördüğünü belirterek polise başvurdu. Gri renkli bir Renault Clio marka bir araç kullanan zanlıların silahlı olduğu kaydedildi.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim olurken diğer iki zanlının aranmasına devam ediliyor. Fransa genelinde operasyonlar devam ediyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.