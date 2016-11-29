Paris saldırılarının 'kara kutu'su Abdeslam konuşmayı reddediyor

13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının baş şüphelisi olan Abdeslam, tekrar konuşmayı reddederek hakimin sorularını yanıtsız bıraktı.

Associated Press'te yer alan habere göre Paris savcılığı sözcüsü Agnes Thibault-Lecuivre, bugün Abdeslam'ın yeni bir sorgu çabası için terörle mücadele hakiminin karşısına çıkarıldığını söyledi. Lecuivre, Abdeslam'ın hakimin sorularına cevap vermeyi reddettiğini kaydetti.

Öte yandan Abdeslam'ın yeni bir avukat da talep etmediği bildirildi.

Eski avukatları, konuşmayı reddettiği için Abdeslam'ı savunmayı bırakmışlardı.

İlk yakalandığında kendisinin radikalleşmesine giden süreci ve 13 Kasım 2015 Paris saldırılarındaki rolünü açıklamak istediğini söyleyen Abdeslam, ardından hücresinde 24 saat boyunca gözlenmesini protesto amacıyla konuşmama kararı almıştı.

Abdeslam, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarının azmettiricisi ve baş şüphelisi olarak aranırken 18 Mart'ta Brüksel’in Molenbeek semtinde terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda yaralı olarak ele geçirilmişti.