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Dünya
Deutsche Welle

'Paris saldırılarını IŞİD düzenledi'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te düzenlenen saldırıların IŞİD tarafından organize edildiğini ifade etti.

14 Kasım 2015 14:39


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te düzenlenen ve en az 128 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıları 'savaş nedeni' olarak niteledi. Hollande, saldırıların IŞİD tarafından organize edildiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Paris'teki silahlı ve bombalı terör saldırılarının IŞİD'in Fransa dışındaki ağları tarafından organize edildiğini ve Fransa içindeki suç ortakları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Hollande ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini de kaydetti ve gereken her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

François Hollande Elysee Sarayı'nda güvenlik kabinesi ile özel bir oturumda bir araya gelmiş, toplantıya bakanların yanı sıra güvenlik güçlerinin temsilcileri de katılmıştı.

Hollande dün gece saldırıların ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Paris'te güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak için kente bin 500 asker konuşlandırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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