Paris saldırılarına tepkiler



ABD Başkanı Barack Obama, Paris'teki saldırıların "masum sivillere yönelik çirkin bir girişim olduğunu" belirterek, "Bu sadece Paris'e yönelik, Fransa halkına yönelik bir saldırı değil, paylaştığımız tüm insani ve evrensel değerlere karşı bir saldırı. Fransa halkı ya da onların savunduğu değerler üzerinde korku salabileceklerini düşünenler yanılıyorlar. Bu teröristleri adalet önüne çıkarmak ve halklarımızın yakasını bırakmayan her türlü terör örgütünün peşine düşmek için Fransız halkı ve dünya genelindeki uluslarla birlikte çalışma yolunda gereken her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı David Cameron "Paris'te meydana gelen olaylarla sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız Fransız halkıyla. Yardım için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırılardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Fransa halkının yanında olduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Terör olayları dolayısıyla şoke oldum. Ben ve tüm Kanadalılar ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Kanada bu karanlık günlerinde Fransa halkının yanındadır. Fransa'nın talep edeceği her türlü yardımı sağlayamaya hazırız. Dualarımız Fransız halkıyla ve onların kayıplarının yasını birlikte tutuyoruz" dedi.

Twitter'dan Paris saldırılarıyla ilgili taziye mesajı yayınlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu "Paris'teki alçak saldırının hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak bu saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi.

AB de şokta

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz "Düşüncelerimiz, kurbanların yakınlarıyla, yetkililere her türlü yardıma açığız" açıklamasını yaptı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise Paris'teki saldırılardan dolayı büyük şok yaşadıklarını vurgulayarak Fransa halkıyla birlik mesajları verdi.

NATO ve BM'den de kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Paris'te yaşanan dehşet verici saldırılardan dolayı derin bir şoka uğradım. Düşüncelerim mağdurların aileleri ve Fransa halkıyla beraber. Terörizme karşı mücadelede güçlü ve birlik halindeyiz. Terörizm demokrasiyi asla mağlup edemeyecek" ifadelerini kullandı.

Saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini ileten BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.