Paris saldırıları ile bağlantılı 3 kişi yakalandı



Karlsruhe'deki Federal Başsavcılığın verdiği bilgilere göre zanlılar Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların 17, 18 ve 26 yaşında Suriye vatandaşı olduğu belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise operasyonun mülteci yurtlarına düzenlendiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı de Maizière, Berlin'de yaptığı açıklamada zanlıların Paris saldırılarının failleri ile aynı insan kaçakçıları tarafından Avrupa'ya getirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Bakan de Maizière ayrıca zanlıların pasaportlarının Paris saldırılarının faillerinin belgeleri ile aynı elden çıkmış olduğu izlenimine sahip olduklarını söyledi.

Bakan de Maizière, Almanya'nın kuzeyinde mülteci yurtlarında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların Balkan güzergahı üzerinden Almanya'ya geldiğini kaydetti. Saldırı planladıklarına ilişkin ellerinde bulgu olmadığını belirten de Maizière ancak zanlıların IŞİD'in talimatı üzerine Almanya'ya geldiğinden şüphelenildiğini vurguladı. Bakan, söz konusu zanlıların terör eylemi düzenlemeye hazır kişiler olabileceğini söyledi.

Operasyonların güvenlik birimlerinin uzun süren soruşturmalarının ardından gerçekleştiğini belirten de Maizière, üç zanlının hiçbir zaman tehlike oluşturmadığını dile getirdi.

Türkiye üzerinden Almanya'ya geldiler

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, zanlıların “verilen bir görevi yerine getirmek veya başka eylemlerde bulunmak için hazırda tutulmak” için Almanya'ya geldiğinden şüphelenildiği belirtildi. Ayrıca yapılan soruşturmalarda zanlıların “IŞİD'in kendi bölgesi dışında düzenlenecek operasyon ve saldırılardan sorumlu bir kişi” ile seyahat ettikleri bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, 2015 yılının kasım ayı ortalarında Türkiye ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya geldiği belirlenen zanlıların, söz konusu kişiden pasaport temin ettikleri, Amerikan doları olarak para ve cep telefonu aldıkları kaydedildi.

Zanlıların birinin yakalanmasının ardından Karlsruhe'de mahkemeye çıkartıldığı haber verildi. Diğer iki zanlının ise yarın mahkemeye çıkartılması bekleniyor.