Paris saldırganının komşusu: Omar efendi biriydi; cumartesi hiç bu kadar korkmamıştık

Paris’i kana bulayan canlı bombalardan Omar İsmail Mostefai’nın Fransa’da yaşadığı mahalle olan Romilly sur Seine mahallesinden komşusu Stefan Felix saldırganın ailesi ile ilgili olarak “Sade insanlar” diyerek “Omar efendi biriydi. Cumartesi akşamı mahalleyi polislerle askerler kuşatmıştı. Hiç bu kadar korkmamıştık” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’ten Süleyman Tosunoğlu’nun haberine göre; canlı bombanın ailesi ile birlikte gittiği şehir merkezindeki Cezayir restoranının sahibi ise; “Ailesi bazen buraya yemeğe gelirdi. Radikal insanlar değillerdi. Küçük bir yer olduğu için bizler Paris’ten daha fazla endişeleniyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet’te yer alan haber şöyle:

Paris saldırılarında Paris’i kan gölüne çeviren canlı bomba Omar İsmail Mostefai’nin yaşadığı Romilly sur Seine kasabasındayız. Troyes kentinin 15 bin nüfuslu bu küçük kasabası Paris’e sadece 160 km uzaklıkta. Kasabada ilk olarak canlı bombanın gittiği camiye gidiyoruz. Namazdan çıkan insanlar cami lokalinde bizi görünce korku dolu gözlerle bakıyorlar. Türk olduğumu söyleyince ortam biraz yumuşuyor. Cemaatle konuşuyorum. “Evet biz tamamen kahrolduk, fazla konuşacak bir şey yok” diyerek uzaklaşıyor çoğu. Cami derneğinin başkanı Thami Dghougi fotoğrafının çekilmemesini şart koşarak konuşmayı kabul ediyor. Charli Hebdo saldırılarını günlerce kınadıklarını söyleyen Dghougi, “Camimizin adı terörle anılacak diye çok korkuyorum. Biraz önce gördünüz cemaat oldukça üzgün ve endişeli. Omar’ın babası da camimizin bir üyesi. Emekli kendi halinde olan bir insan. Ama oğlu Omar’ı burada daha önce hiç görmedim. Terör bizi de vurdu. Pazar günü ölenler için kilisenin düzenlediği ayine katıldık. Bizler de çok endişe ediyoruz. Saldırılar Paris’te oldu fakat inanın biz burada daha fazla korku içindeyiz” diyor.

Camiden ayrıldıktan sonra canlı bomba Omar’ın yaşadığı mahalleye gidiyoruz. Stefan Felix adındaki komşuları, “İki kız kardeşini, babalarını devamlı görüyoruz. Sade insanlar. Omar’ı fazla görmezdik. Oda efendi biriydi. Cumartesi akşamı mahalleyi polislerle askerler kuşatmıştı. Hiç bu kadar korkmamıştık” diyerek evine giriyor.

Görüşlerini almak için gittiğimiz belediye başkanı konuyla ilgili olarak kesinlikle konuşmak istemediğini söylüyor. Konuştuğumuz insanlar ve sokakların boş olduğunu görünce terörün asıl küçük kasabasını vurduğuna tanık oluyoruz. Akşam havanın kararmasıyla birlikte biz de hayalet şehir Romilly Sur Seine’den ayrılıyoruz.

"Radikal insanlar değillerdi"

Omar İsmail Mostefai’nin ailesinin yaşadığı mahalleden ayrılıp şehir merkezinde bulunan bir Cezayir restoranına gidiyoruz. Restoranın sahibi olan Zaliha adlı kadın “Sanırım Omar’ın ailesi buraya üç beş yıl önce yerleşmiş. Ailesi bazen buraya yemeğe gelirdi. Radikal insanlar değildiler. Küçük bir yer olduğu için bizler Paris’ten daha fazla endişeleniyoruz” diyor.