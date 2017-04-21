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Dünya

Paris saldırganının kimliği belirlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyı düzenleyen ve öldürülen saldırganın isminin Karim Cheurfi olduğu iddia edildi

21 Nisan 2017 20:46

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, Champs Elysees Caddesi'nde bir polisin hayatını kaybettiği saldırının failinin belirlendiği belirtildi.

İki kişinin yaralandığı saldırının failinin 39 yaşındaki Karim Cheurfi olduğunu ileri süren gazete, Cheurfi'nin daha önce bir çok suça karıştığını ve 2000'li yıllardan itibaren polis tarafından bilindiğini kaydetti.

Haberde, ayrıca Cheurfi'nin 2005'te ikisi polis olmak üzere 3 kişiyi öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve yakın zamanda hapisten çıktığı belirtildi.

Saldırgan için 2014 yılında ise hırsızlıktan ve sahte plaka kullanmaktan denetim altında hükümlülüğe karar verildiği ifade edilen haberde, daha önce saldırganın annesinin evine de polis baskını yapıldığı ancak Cheurfi'nin terörle bağlantısını ispatlayacak herhangi bir delil bulunmadığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Champs Elysees Caddesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Olayla ilgili ilk bilgiler olayın bir terörist eylemi olduğuna işaret ediyor." demişti.

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