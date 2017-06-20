Paris saldırganından silah ruhsatı çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees bulvarında Pazartesi günü bir polis aracına patlayıcı yüklü kamyonetle çarpan saldırganın silah ruhsatı sahibi olduğu ortaya çıktı.

Polis kaynaklarına göre bir süredir gizli servisin "radikal İslam" listesinde bulunan kişinin nasıl ve ne şekilde silah ruhsatı aldığı henüz bilinmiyor.

Paylayıcı yüklü kamyonetin çarpması sonucu infilak etmesiyle birlikte ölen saldırganın aynı zamanda evinde yapılan aramada da silah ve mühimmat ele geçirildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe konuyla ilgili bir açıklama yaparak saldırganın istihbarat servislerince izlenmeye başlamasından önce silah ruhsatı edindiğini söyledi. Başbakan, henüz bir tehdit oluşturmayan dönemde ruhsat başvurusu yaptığı için talebin reddedilmesi için bir neden olmadığını kaydetti.

BMF televizyonuna konuşan Philippe "güvenlik kurumları tarafından takibe alınan birinin ruhsattan yararlanmaya devam edebilmesinden kimse mutlu olamaz, özellikle de ben durumdan hiç memnun değilim" diye konuştu.

Ancak Başbakan, saldırganın eylemi gerçekleştirdiğinden halen ruhsat sahibi olmasıyla ilgili olarak "eğer izlenen birisinin ruhsatını iptal ederseniz, neden olduğunu anlayacaklardır" dedi.

Akrabalar gözaltında

Öte yandan polisin Pazartesi günü geç saatlerde Paris'in güney mahallelerinde gerçekleştirdiği bir operasyonda aralarında saldırganın babası ve erkek kardeşinin de bulunduğu dört akraba gözaltına alındı. Diğer gözaltına alınanlar da saldırganın eski eşi ve görümcesi.

Polis kaynaklarına göre akrabalar gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra hapse kondu.

OHAL uzayacak

Ülkede son iki yılda yaşanan saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetmesiyle birlikte olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Temmuz 2015'te Akdeniz kıyısındaki Nice kentine kalabalığın arasında dalan bir kamyon 86 kişiyi öldürmüş ve benzer saldırılar aralarında Berlin ve Londra'nın bulunduğu çeşitli Avrupa şehirlerinde tekrarlanmıştı.

Paris'te en son geçtiğimiz haftalarda Notre Dame Katedrali önünde ve gene Champs-Elysees'de polise yapılan saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Başbakan Phlippe, ülkede terörle mücadele yasalarını sıkılaştırmak için yeni bir tasarı üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Dünkü saldırı sonrası da İçişleri Bakanı Gerard Collombe olayın ülkedeki saldırı tehdidinin halen yüksek olduğunu gösterdiğini ve olağanüstü hâlin gerekliliğini ispatladığını belirtti.

Collomb, Fransa'da 15 Temmuz'da sona erecek olan olağanüstü hâlin 1 Kasım'a kadar uzatılması için Çarşamba günü kabineye tasarı sunacağını sözlerine ekledi.

Fransa'da Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen saldırılardan bu yana olağanüstü hâl uygulanıyor.

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Reuters/AFP,ÇÖ/GA