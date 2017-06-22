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Dünya
Deutsche Welle

Paris saldırganı Türkiye'de sorguya çekilmiş

Paris'te hafta başında patlayıcı yüklü otomobiliyle polis aracına çarpan saldırganın, geçen yıl üç kez Türkiye'ye gittiği ortaya çıktı.

22 Haziran 2017 22:58

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü caddesi Champs-Elysees'de polise saldırı girişiminde bulunan kişiyle ilgili Fransız savcılığından açıklama geldi.

Paris Başsavcısı Francois Molins, düzenlediği basın toplantısında, Adam D. olarak adlandırdığı saldırganın Fransız vatandaşı olduğunu söyledi. Polis yetkilileri daha önce saldırganın tam adını Adam Djaziri olarak açıklamıştı.

Molins, Djazari'nin, üçü sadece 2016 yılında olmak üzere, metal ithalatçısı ve mücevher satıcısı olarak birçok defa Türkiye'ye gittiğini belirtti.Savcı, Djaziri'nin geçen yılki ziyaretlerinden birinde, üzerinde yüklü miktarda altın, mücevher ve yaklaşık 5 bin euro bulundurduğu için Türk yetkililerce sorgulandığını sözlerine ekledi.

Fransız savcı, Djaziri'nin ayrıca Suriye'ye de gitmek istediğini ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye biat etmiş olduğunu aktardı.

"Terör eylemi"

Molins, Djaziri'nin gerçekleştirdiği saldırı girişimini resmen "terör eylemi" olarak tanımladı. Djaziri'nin Tunuslu bir eşi ve iki çocuğunun olduğunu belirten Molins, saldırganın aracında bulunan "cephanelik" ile ilgili ise, "Hazırlığı yapılan terör eyleminin çapını gösteriyor. Başarılı olsaydı, insanların hayatı üzerinde korkunç sonuçları olacaktı" ifadelerini kullandı.

Djaziri, Pazartesi günü gerçekleştirdiği saldırı girişiminde ölmüştü. Çarpışma nedeniyle küçük çaplı bir patlama da yaşanan saldırıda başka ölen ya da yaralanan olmamıştı. Saldırganın aracında patlayıcının yanı sıra bir tüfek ve iki tabanca bulunmuştu.

Fransız savcı Molins, evinde yapılan aramalarda çok sayıda silaha ulaşılan Djaziri'nin, saldırı girişiminde kullandığı araçta 8 bin de mermi bulunduğunu belirtti. Molins, "cihat hazırlığı için" atış talimleri yaptığını söylediği saldırganın, olaydan bir gün önce de bir vasiyet mektubu yazdığını açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/Reuters,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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