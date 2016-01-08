Paris saldırganı itiraf mektubu yazmış

Karikatür dergisi Charlie Hebdo saldırısının birinci yıldönümünde gerçekleşen olay

Paris'te tedirginliğe yol açtı.

Zanlı bir satırla geldiği karakolun önünde tekbir getirerek, içeriye girmek istedi.

Savcılık zanlının üzerinde bombalı yeleği andıran bir düzenek bulunduğunu, ancak

daha sonra bunun patalayıcı olmadığının anlaşıldığını açıkladı. Açıklamada terör

zanlısının elinde satır olduğu halde, tekbir getirerek polislerin üzerine yürümesi üzerine

vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ceset üzerinde yapılan aramada ise terör örgütü IŞİD'e ait flamanın bir fotokopisi ele

geçirildi. Bir cep telefonunun yanında ise zanlıya ait olduğu tahmin edilen el yazısıyla

yazılmış bir itiraf mektubu bulundu. Savcılık, Arapça olduğu belirtilen mektupta

zanlının, IŞİD tarafından görevlendirildiğini, Fransa'nın Suriye'de IŞİD'e yönelik

operasyonları nedeniyle eylemi gerçekleşterdiği itirafında bulunduğunu bildirdi.

Alman SİM kartı

Zanlı 2013 yılında Fransa'nın güneyinde bir soyguna karışmış, bu olaydan sonra

parmak izi alınarak hakkında sabıka kaydı düzenlenmişti. Zanlının cep telefonunda

Arapça ve Almanca notların yazılı olduğu yönündeki iddialar ise doğrulanmadı. Ancak

Savcılık, zanlının cep telefonunda bir Alman iletişim şirketine ait SİM kartının takılı

olduğunu bildirdi. Terör soruşturumlarından sorumlu Başsavcı François Molins,

France Inter radyosuna verdiği demeçte, cep telefonundaki SİM kartının Alman

iletişim şirketine ait olduğunu söyledi. Saldırganın kısa süre önce aralarında Almanya

ve İtalya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine seyahat ettiği ileri sürülüyor.

Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.