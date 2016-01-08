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Dünya
Deutsche Welle

Paris saldırganı itiraf mektubu yazmış

Paris'te bir karakola girmeye çalışırken vurulan kişinin kimlliği belirlendi. Fas kökenli 20 yaşındaki terör zanlısının hırsızlıktan sabıkası olduğunu açıklandı. Zanlının üzerinde bir de itiraf mektubu bulundu.

08 Ocak 2016 12:33

Karikatür dergisi Charlie Hebdo saldırısının birinci yıldönümünde gerçekleşen olay
Paris'te tedirginliğe yol açtı.

Zanlı bir satırla geldiği karakolun önünde tekbir getirerek, içeriye girmek istedi.
Savcılık zanlının üzerinde bombalı yeleği andıran bir düzenek bulunduğunu, ancak
daha sonra bunun patalayıcı olmadığının anlaşıldığını açıkladı. Açıklamada terör
zanlısının elinde satır olduğu halde, tekbir getirerek polislerin üzerine yürümesi üzerine
vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ceset üzerinde yapılan aramada ise terör örgütü IŞİD'e ait flamanın bir fotokopisi ele
geçirildi. Bir cep telefonunun yanında ise zanlıya ait olduğu tahmin edilen el yazısıyla
yazılmış bir itiraf mektubu bulundu. Savcılık, Arapça olduğu belirtilen mektupta
zanlının,  IŞİD tarafından görevlendirildiğini, Fransa'nın Suriye'de  IŞİD'e yönelik
operasyonları nedeniyle eylemi gerçekleşterdiği itirafında bulunduğunu bildirdi.

Alman SİM kartı

Zanlı 2013 yılında Fransa'nın güneyinde bir soyguna karışmış, bu olaydan sonra
parmak izi alınarak hakkında sabıka kaydı düzenlenmişti. Zanlının cep telefonunda
Arapça ve Almanca notların yazılı olduğu yönündeki iddialar ise doğrulanmadı. Ancak
Savcılık, zanlının cep telefonunda bir Alman iletişim şirketine ait SİM kartının takılı
olduğunu bildirdi. Terör soruşturumlarından sorumlu Başsavcı François Molins,
France Inter radyosuna verdiği demeçte, cep telefonundaki SİM kartının Alman
iletişim şirketine ait olduğunu söyledi. Saldırganın kısa süre önce aralarında Almanya
ve İtalya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine seyahat ettiği ileri sürülüyor.

Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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