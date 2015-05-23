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Spor

Paris Saint Germain'den Cristiano Ronaldo'ya 125 milyon Euro!

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu da, Paris Saint Germain'in teklifine sıcak bakıyor

23 Mayıs 2015 10:41

Real Madrid'li Cristiano Ronaldo'ya Paris Saint Germain'den astronomik bir teklif geldi. İspanyol spor gazetesi MARCA, Portekizli yıldız için Fransa şampiyonunun, Real Madrid'e 125 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti.

PSG'nin sahibi Al Khelaifi, iki yıldır UEFA tarafından konulan transfer limiti nedeniyle alamadığı Cristiano Ronaldo konusunda bu kez kararlı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu da, Paris Saint Germain'in teklifine sıcak bakıyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ise Ronaldo ile yola devam etmek istemesine karşın, deneyimli futbolcunun ayrılmak istemesi durumunda engel olamayacağı da bildirildi.

MARCA, Cristiano Ronaldo için Paris Saint Germain'in yanı sıra eski kulübü Manchester United'ın da teklif getireceğini iddia etti.

Cristiano Ronaldo, altı yıldır formasını giydiği Real Madrid'de 310 gol kaydederek, kulüp tarihinin en golcü ismi Raul'un 323 gollük rekoruna yaklaştı.

 

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