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Spor

Paris Saint Germain'den Arda Turan teklifi

Avrupa basını, PSG olmasa bile Arda Turan'ın bu sezon Atletico Madrid'den ayrılacağını öne sürüyor

23 Haziran 2015 14:23

Paris Saint Germain'in (PSG), Atletico Madrid forması giyen Arda Turan için 28 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Avrupa basını, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun, Madrid'den ayrılacağını yazdı.

Dünyaca ünlü Fransız kulübü PSG'nin, sözleşmesinde "41 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan milli futbolcumuz için Madrid temsilcisine 28 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. Bu teklif sonrası yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un, Paris'te Fransız kulübün yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

Avrupa basını, PSG olmasa bile Arda Turan'ın bu sezon Atletico Madrid'den ayrılacağını öne sürüyor.

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