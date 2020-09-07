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Spor

Paris Saint-Germain: Kylian Mbappe'nin Koronavirüs testi pozitif

Yıldız oyuncu Hırvatistan maçında oynayamayacak

07 Eylül 2020 21:46

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yıldız oyuncu Hırvatistan maçında oynayamayacak.

Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar, Angel Di Maria, Icardi, Keylor Navas ve Parades'in ardından corona virüse yakalananlar arasına Kylian Mbappe de katıldı. Uluslar Ligi'nde bu gece oynanacak Fransa - Hırvatistan maçı öncesinde PCR testine giren Mbappe pozitif sonuç verdi.

Kylian Mbappe, milli takım kampından gönderildi. Hırvatistan maçında forma giyemyecek olan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya karşılaşmalarında da görev alamayacak.

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