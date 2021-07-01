Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak istediği Kylian Mbappe kararını verdi

Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmaya çalıştığı Kylian Mbappe, Fransız ekibinin kontrat isteğini reddetti.
Geçen sezon başından itibaren Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatmaya çalışan PSG istediğini alamadı.
L'equipe'in haberine Fransız yıldız kontrat uzatmak istemediğini başkent temsilcisine iletti. 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitecek.
Real Madrid'in Kylian Mbappe rüyası olsa da İspanyol ekibinin finansal sorunları transferin gerçekleşmesini önlüyor.
Sezonun en iyi oyuncusu seçildi
Ligue 1'de bu sezon 31 karşılaşmada 27 gol atıp, 7 asist yapan Mbappe yılın oyuncusu seçildi.