Paris Saint-Germain'de sakatlanan Neymar'dan kötü haber

Saint Etienne maçının son dakikalarında ayağından sakatlanan Neymar bir süre formasından uzak kalacak.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de geriye düştüğü maçta Saint Etienne'i 3-1 mağlup ederken son dakikalarda Neymar'ın sakatlığı karşılaşmaya damga vurdu.

88. dakikada ayağına aldığı darbeyle ciddi bir sakatlık geçiren Neymar oyuna devam edememiş ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.

Goal'ün haberine göre bileğinden sakatlanan Neymar'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Buna göre Brezilyalı futbolcunun 6 haftaya kadar forma giyememesi bekleniyor.

Bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıkan Brezilyalı yıldız şu ana kadar 3 gol atıp 3 asist yaptı.