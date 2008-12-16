Paris Printemps'da bomba paniği

Paris’in ünlü alışveriş mağazası Printemps, bomba ihbarı üzerine acilen boşaltıldı. Yapılan aramada mağazada 5 dinamit lokumu bulundu.



Patlayıcıların, Fransız askerlerinin Afganistan'dan geri çekilmesini talep eden bir grup tarafından yerleştirildiğini açıkladı.



Savcılık, patlayıcı ihbarının da kendisini "Afgan Devrimci Cephesi" adıyla tanıtan grubun temsilcilerinin yaptığını bildirdi. Söz konusu grup, polis tarafından tanınmıyor.



Printemps mağazasının tuvaletine bırakılan patlayıcılar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından etkisiz hale getirildi. Patlayıcılarda, ateşlemeye yarayan fünye bağlantılarının bulunmadığı bildirildi.



Bombalar, mağazadaki müşterilerin, sahipsiz çantaları fark etmesi üzerine aranıp bulundu. Noel tatilinin yaklaşması nedeniyle Printemps alışveriş merkezi, yılın en kalabalık sezonunu yaşıyor.