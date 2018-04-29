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BBC Türkçe

Paris polisi 'bir saldırganın vurulduğunu' açıkladı

Fransa'nın başkenti Paris'in önemli turizm merkezlerinden Notre Dame kilisesi çevresinde, polise çekiçle saldıran birinin vurulduğu açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın başkenti Paris'in önemli turizm merkezlerinden Notre Dame Katedrali çevresinde, polise çekiçle saldıran birinin vurulduğu açıklandı.

Paris emniyetinin doğruladığı olayda vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Fransız medyası, bu kişinin göğsünden vurulduğunu duyurdu.

Bölgenin güvenlik çemberine alındığı da bildirildi.

BBC Paris Temsilcisi Hugh Schofield, katedralin önündeki meydanın güvenlik çemberine alındığını ve turistlerin alandan çıkarıldığını bildirdi.

Fransız televizyonuna konuşan bir kişi, yerde yatan bir kişinin etrafından polislerin bulunduğunu anlattı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, bir kişi, meydana bakan bir başka noktada bulunan Paris Polis Müdürlüğü önündeki polislere saldırmak istedi.

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