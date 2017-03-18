Paris Orly Havaalanı'nda silah sesleri; saldırgan etkisiz hale getirildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te Orly Havalimanı'ndaki bir askerin silahını almaya çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğünü aktardı. Polis aynı kişinin sabah saatlerinde Paris'in kuzeyinde polise ateş açan kişi olduğunu duyurdu.

Yerel saat ile sabah 8.30'da gerçekleşen olayın ardından havalimanı boşaltıldı. Görgü tanıklarına göre silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmedi.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilisi, saldırganın vurularak öldürülmeden önce bir mağazaya sığındığını söyledi.

Yaralı yok

Diğer yandan Reuters haber ajansına göre, Fransa İçişleri Bakanlığı şehrin kuzeyindeki başka bir olayda, bir polisin yol kontrolü sırasında vurulduğunu ve yaralandığını aktardı.

Yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı. Operasyon, Reuters haber ajansına göre devam ediyor.

Bomba imha ekiplerinin de Paris'in güneyinde yer alan havalimanında olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'un havalimanını ziyaret etmesi bekleniyor.

AFP haber ajansına konuşan görgü tanığı Franck Lecam, Tel Aviv uçağına binmek için sıraya girdikleri sırada dört el silah sesi duyduklarını söyledi. Lecam, bütün havalimanının boşaltıldığını söylerken havalimanı girişinin 200 metre dışında beklediklerini belirtti.

Geçtiğimiz ay Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ne bıçağıyla girmeye çalışan bir kişi askerler tarafından vurulmuştu.

Bir silahlı saldırı daha

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı, Paris'in kuzeyinde bir polis kontrol noktasında başka bir saldırı daha gerçekleştiğini açıkladı.

Yol kontrolü yapan bir polis ekibine yönelik saldırıda bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise aranıyor.