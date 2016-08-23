Paris milyonlarca turist kaybetti

İslamcı militanların saldırıları, grevler ve seller sonucu Fransa'nın başkenti Paris'e gelen turist sayısı son aylarda büyük oranda düştü.

Kente gelenlerin sayısı, yılın ilk yarısında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 düşüş yaşadı.

Bu düşüş kentin turizm gelirlerinde yaklaşık 750 milyon euroluk kayba neden oldu.

Turizm, Fransa ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Ülkenin milli gelirinin yüzde 7'si turizmden geliyor.

Paris yılda 16 milyon turisti ağırlıyor.

Kent dünyanın en popüler turizm rotaları arasında yer alıyor.

Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinde yaklaşık yarım milyon kişi, turizmle bağlantılı işlerde çalışıyor.

Paris'te, 2015 Ocak ayında Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenlenmişti.

Kasım ayında kentte bir konser salonu, bir stadyum, restoranlar ve barlara düzenlenen saldırıda ise 130'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yılın başında Paris'te düzenlenen grevde bir süre çöpler sokaklardan toplanmamıştı.

Haziran ayında ise kent sel sorunuyla karşı karşıya gelmişti.